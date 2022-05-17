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Kastamonu'da 'kaçak silah' operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da 'kaçak silah' operasyonu: 20 gözaltı

17.05.2022 14:52
Kastamonu'da 'kaçak silah' operasyonu: 20 gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 210 personelin katımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 20 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 210 personelin katımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca silah ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uzun süreli devam eden çalışmalar neticesinde 33 ayrı adrese operasyon düzenledi. 210 personel ve 45 ekibin katılımı ile eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerine saklanmış 9 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, toplamda 350 adet çeşitli çaplarda fişek, 10 adet şarjör, 49 adet reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, 2 adet kılıç ve muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili toplam 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 'kaçak silah' operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 'kaçak silah' operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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