Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

17.05.2022 20:50
Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen "kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen "kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Silah ve Mühimmat Ticareti" dosyası kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kentte 33 ayrı adrese yönelik 210 personel ve 45 ekibin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 350 çeşitli çaplarda fişek, 10 şarjör, 49 reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, 2 kılıç ve muşta ele geçirildi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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