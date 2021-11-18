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Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

18.11.2021 12:16
Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 21 bin 106 makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 21 bin 106 makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Taşköprü ilçesinde kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

N.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslara ait 4 adreste yapılan aramada, 21 bin 106 makarona basılmış sigara, 40 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli makarona tütün basma makinesi, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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