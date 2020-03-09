Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kastamonu Tosya kara yolu Elyakut köyünde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla sokulmuş, 1816 cep telefonu kulaklığı, 2 bin 72 akıllı telefon bağlantı kablosu, 822 şarj aleti, 822 bluetooth kulaklık, 249 SD kart, 328 araç içi çakmak şarj aleti, 52 sim kart adaptörü ve 53 kartlık ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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