KASTAMONU - Kadın doktora yönelik şiddet sendikalar tarafından kınandı - Son Dakika

Kastamonu'daki sağlık sendikaları, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli kadın doktora yönelik şiddete tepki gösterdi.

Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Aile Hekimleri Derneği ve Kastamonu- Çankırı Tabip Odası üyeleri, hastanenin önünde bir araya gelerek, dahiliye servisinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel'in, hasta yakını tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

Türk Sağlık-Sen Kastamonu Şubesi Başkanı Cengiz Büyükkapucu, saldırıya uğrayan bir kadın olduğu zaman üzüntülerinin daha da arttığını söyledi.

Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ise yaşanan şiddet hadiselerine kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Akyel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Öz, "Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve her türlü hukuki desteğe hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Yusuf Öztürk de sağlıkta şiddete izin vermeyeceklerini kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel, AA muhabirine, hastasının oğlu tarafından darbedildiğini, kendisine o sırada muayene odasının önünde bulunan ilaç mümessillerinin yardım ettiğini söyledi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.Y'nin gözaltına alındığı öğrenildi.