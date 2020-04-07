Kastamonu'da kadın komşusunu öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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Kastamonu'da kadın komşusunu öldüren kişi intihar etti
6 saat önce
Kastamonu'da kadın komşusunu kadını tabancayla öldüren kişi daha sonra intihar etti.
Kastamonu'da kadın komşusunu kadını tabancayla öldüren kişi daha sonra intihar etti.
İddiaya göre Kuzeykent Mahallesi Mesnevi Sokak'ta emekli öğretmen İlhan Pelenk (53) ile Gülşen Temir (38) arasında tartışma yaşandı.
Pelenk, daha sonra tabancayla Temir'e ateş etti. Pelenk ardından kendisini vurdu.
112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Pelenk ve Temir yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:02 Kaynak: AA
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