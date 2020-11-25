Kastamonu'da kadına yönelik şiddette yüzde 25 azalma - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yapılan çalışmalar sonucu il genelinde kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 25'lere varan bir azalmanın söz konusu olduğunu bildirdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde açılan stantları ziyaret eden Çakır, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin en ağır insan hakkı ihlallerinden biri olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığına işaret eden Çakır, "İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde hazırlanan eylem planı tüm birimlerce kademe kademe uygulamaya konuluyor. Bu konudaki önemli eksen farkındalığın artırılması, yasal imkanların bu kesime daha iyi aktarılması ve bu konudaki mücadelenin topyekun sürdürülmesi. Kastamonu Valiliği olarak yapılan çalışmaların meyvelerini görmeye başladık." dedi.

Bu sorunun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemdeki yerini koruduğunun altını çizen Çakır, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, hala önemli bir insan hakkı sorunu olarak karşımızda duruyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucu bu konudaki mağduriyetlerde aşağı doğru iniş var. İlimizde bu iniş yüzde 25'lerde. Yanılmıyorsam ülkemiz genelinde de yüzde 25'leri bulan bir iniş söz konusu. 2019 yılında bin 50 civarında kadına yönelik şiddet müracaatı aldık. Bunların bir kısmı şiddet boyutuna varmadan yapılan, bir kısmı da asılsız ihbarlardı ama bu sene şu an itibarıyla başvuru 740'lara düştü. Kesin rakam yıl sonunda ortaya çıkacak ama şu an yüzde 25 gibi bir düşme görüyoruz. Ancak hala ülkemiz ve insanlığın en önemli problemlerinden biri kadına yönelik şiddet."

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgi veren Çakır, şöyle devam etti:

"Bu programın özellikle kadınlarımız tarafından kullanılması öngörülüyor. Ne kadar çok kadına ulaşırsak o anlamda mücadelemiz artacak. Uygulama sayesinde şiddete maruz kalan ya da şiddet olayı gören, duyan birinin olayı ihbar etmesi için butona basması yetiyor. Kolluk kuvvetleri 5 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaşıyor. Kadınlarımızın bu uygulamayı telefonlarına indirmelerini tavsiye ediyorum."

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kastamonu Barosu'nun açtığı stantları gezen Çakır, "Toplumsal farkındalığı artırmak için bu konuda yapılan çalışmaları anlatmak amacıyla stantlarımız açıldı. Stantlar sayesinde varsa bu konudaki talepler de alınacak." diye konuştu.

Bir hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında açılacak stantlarda vatandaşlara bilgilendirme yapılacağının belirtildiği programa, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Baro Başkanı Özgür Demir, Emniyet Müdürü Necati Denizci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş katıldı.