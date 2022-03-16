Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu - Son Dakika
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Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu

16.03.2022 10:11
Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu

Yeni doğan buzağının boğazında kitle olduğunu fark eden bir çiftçi, veterinere başvurdu. Veteriner tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda attığı görüldü.

Kastamonu'da daha evvel benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Seydiler ilçesinde Halkacılar köyünde besicilik yapan bir çiftçi, ineğinin dünyaya getirdiği buzağının kontrolü için veteriner hekime haber verdi.

KALBİ BOYNUNDA

Veteriner Hekim Birol Yürük tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda olduğu belirlendi. Kalbi boğazında doğan buzağının aynı zamanda sol tarafında da kasılmaların olduğunu ve vücut sıcaklığının da düştüğü tespit edildi.

"İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

Kalbi boğaz kısmında doğan buzağıyı muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, "Muayene için köye gittiğimizde buzağının kalbinin normal şekilde yerinde olması gereken yerde değil de boyun bölgesinde olduğunu ve avuç içimize aldığımızda buzağının kalbinin avucumuzun içinde attığını fark ettik. Buzağımızın sol bölgesinde doğuma bağlı olarak bacak bölgesinde kasılma mevcuttu. Vücut derecesi de düşmüş, hatta ölçtüğümde 32 dereceydi. Bu tür doğumlar insanda milyonda 7 ila 8 arasında olmasına rağmen hayvanlarda daha düşük şekilde gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir doğum ilk defa başımıza geldi, bizler bu durumla meslek hayatımızda ilk defa karşılaştık" dedi.

"SOL TARAFI KASILMIŞ DURUMDA"

Buzağının kalbinin olması gereken yerde olmadığını söyleyen Yürük, "Akciğerleri normal. Kalbin atımı da dakikada 85 civarında. Kalp gereken yer olmadığı içinde sol taraftaki eklem kasılmış durumda. Kalbin atışı her iki taraftan da rahatlıkla görülebiliyor" diye konuştu.

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Kastamonu, Veteriner, Çiftçi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu - Son Dakika
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