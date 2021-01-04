Kastamonu'da kamu kurumlarında 7 Covid-19 vakası - Son Dakika

Kastamonu'da kamu kurumlarında 7 Covid-19 vakası
04.01.2021 11:00
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamuda çalışanlara yönelik yapılan koronavirüs testinde 7 kişide pozitif vaka tespit edildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamuda çalışanlara yönelik yapılan koronavirüs testinde 7 kişide pozitif vaka tespit edildi.
Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda tüm kamu çalışanlarına yönelik yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Daday'da kamu kurumlarında çalışan 250 kişiden alınan test sonuçlarında 7 pozitif vaka tespit edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alınan 7 kamu personeli için izolasyon çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Bu sonuçlara göre Daday'da vaka sayısı merkezde 19 köylerde ise 7 olmak üzere toplam 26'ya ulaştı. - KASTAMONU
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