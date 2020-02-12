Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Bülent Savaş'ın (45) kullandığı 06 UBH 45 plakalı kamyon, Saraçlar Mahallesi İhsangazi kavşağında, Uğur Bağçe (45) idaresindeki 37 DF 523 plakalı otomobille çarpıştı.


Otomobil sürücüsü ile beraberindeki İlhan Yılmaz (43), Yusuf Yalçın Kapı (54), Faik Salcı (46), Ahmet Sirkecioğlu (45) ve Yılmaz Çeltikçi yaralandı.


Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan Yılmaz Çeltikçi, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, durumu ağır olan İlhan Yılmaz'ın Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu il temsilcisi olduğu öğrenildi.

Kastamonu, Çeltikçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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