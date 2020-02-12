Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

21 dakika önce

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İstanbul karayolu Saraçlar Mahallesi İhsangazi kavşağında Bülent S. (45) idaresindeki 06 UBH 45 plakalı kamyon ile Uğur B. (45) yönetimindeki 37 DF 523 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İlhan Yılmaz (43), Yusuf Yalçın Kapı (54), Faik Salcı (46), Ahmet Sirkecioğlu (45) ve Yılmaz Çeltikçi yaralandı.


Otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz Çeltikçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada İlhan Yılmaz'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza sonrasında trafik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

SARAÇLAR MAHALLESİ, Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:13:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]