Kastamonu'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
32 dakika önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kastamonu
'nun Cide
ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul
'dan Cide ilçesine tatil için gelen N.O. idaresindeki 34 UY 1707 plakalı otomobil ile Cide'den Bartın
yönüne giden H.P. idaresindeki 38 GR 860 kamyon, Cide ilçesine bağlı Yenice
Köyünde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.O. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri E.O, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası her iki araçta hasar meydana gelirken, Cide-Bartın karayolunda ulaşım yaklaşık 3 saat aksadı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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