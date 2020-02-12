Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Bülent Savaş'ın (45) kullandığı 06 UBH 45 plakalı kamyon, Saraçlar Mahallesi İhsangazi kavşağında, Uğur Bağçe (45) idaresindeki 37 DF 523 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki İlhan Yılmaz (43), Yusuf Yalçın Kapı (54), Faik Salcı (46), Ahmet Sirkecioğlu (45) ve Yılmaz Çeltikçi yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Çeltikçi ve Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SARAÇLAR MAHALLESİ, Bülent Savaş, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]