Kastamonu'da kamyon ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Öte yandan kamyonun, bu kazadan kısa süre önce de bir otomobile çarptığı öğrenildi.

Kastamonu 'da kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

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