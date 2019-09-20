Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile Hasan Daban'ın (23) kullandığı 37 T 0502 plakalı taksi Kastamonu- Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde çarpıştı.


Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Bahar (23), Fatma (60), Yusuf Eymen (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı.


Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Eymen ve Hüseyin Daban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Güvenlik güçleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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