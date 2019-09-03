Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
2 saat önce
Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 VH 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu- Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.
Yapılan incelemede araçta yanmış halde 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
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