Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
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Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

2 saat önce

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, System.String[]

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 VH 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu- Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.


Yapılan incelemede araçta yanmış halde 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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