Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
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Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Uğur Salepçioğlu'nun (26) kullandığı 06 BV 855 plakalı kamyonet, Taşoluk köyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçtaki Şule (14), Ali Osman (9) ve Mine Salepçioğlu (15) yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur ve Ali Osman Salepçioğlu, müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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