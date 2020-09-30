Kastamonu'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Yılmaz Yıldız yönetimindeki 34 DFN 413 plakalı kamyonet, Yukarı Abana mevkisinde önce trafik levhalarına, ardından kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayhan Yıldız ve Emver Kartal yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:31 - Kaynak: AA
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