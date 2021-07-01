Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu - Son Dakika

Serinlemek için kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Yaşar Acar (37), İstanbul 'dan ziyaretine gelen 12 yaşındaki yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil ile Oycalı köyü Ova Mahallesi yakınlarındaki Cibiş Kanyonu'na gitti.

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