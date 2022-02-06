Üye Girişi
Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

06.02.2022 19:54
Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kapı fabrikasında yangın çıktı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kapı fabrikasında yangın çıktı.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde M.Ö'ye ait kapı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, fabrikada bulunan ahşap atık malzemeler ile yaklaşık 150 kapı zarar gördü.

YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
18:02 Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 20:00:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement