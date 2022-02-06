Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kapı fabrikasında yangın çıktı.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde M.Ö'ye ait kapı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, fabrikada bulunan ahşap atık malzemeler ile yaklaşık 150 kapı zarar gördü.