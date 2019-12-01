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Kastamonu'da kar

6 saat önce

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz Dağı mevkiinde kar yağışı etkili oluyor.

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Kastamonu- Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz Dağı mevkiinde kar yağışı etkili oluyor.


Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde bölgeyi beyaza bürüdü. Yaralıgöz Dağı'nda kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. Yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bu arada Karayolları karla mücadele ekipleri de kar mesaisine başlamış oldu. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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