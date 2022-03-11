KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI - Son Dakika
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KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

11.03.2022 10:43

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağışla kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, sürücüler, beyaz örtü altında kalan araçlarını bulmakta zorlandı.

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağışla kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, sürücüler, beyaz örtü altında kalan araçlarını bulmakta zorlandı.

Küre'de dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, eğitime 1 gün ara verildi. Beyaza bürünen ilçede araçlar da kar altında kayboldu. Sabah dışarı çıkanlar, kar altında kalan araçlarını zor bulurken, üzerlerini temizledi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlatığı ilçede kar yağışı sürüyor. (DHA)

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI
KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI
KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI
KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI
KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI
KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI - Son Dakika
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