Kastamonu'da kar nedeniyle 121 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 121 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

Azdavay'da 19, Bozkurt ve Şenpazar'da dokuzar, Çatalzeytin'de 12, Devrekani'de 15, İnebolu ve İhsangazi'de 13'er, Küre'de 20, Doğanyurt'ta 5, Taşköprü ve Seydiler'de ikişer, Cide ve Ağlı'da birer olmak üzere 121 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.