Kastamonu'da kar nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle merkezde 37, Araç'ta 2, Bozkurt'ta 11, Cide'de 8, Doğanyurt 4, Hanönü 10, İhsangazi'de 6, İnebolu'da 11, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 18, Seydiler'de 2, Şenpazar'da 14 ve Taşköprü'de 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.