Kastamonu'da kar nedeniyle 36 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 36 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Azdavay'da 11, Cide'de 7, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 8, Şenpazar'da 4, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı'nda ise birer köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.