Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

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Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı
6 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar dolayısıyla 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Kastamonu'da etkili olan kar dolayısıyla 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.
Ağlı'da 3, Azdavay'da 9, Daday'da 20, İhsangazi'de 5, Şenpazar, Çatalzeytin ve Tosya'da 2'şer köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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