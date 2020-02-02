Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar dolayısıyla 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Kastamonu'da etkili olan kar dolayısıyla 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Ağlı'da 3, Azdavay'da 9, Daday'da 20, İhsangazi'de 5, Şenpazar, Çatalzeytin ve Tosya'da 2'şer köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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