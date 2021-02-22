Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Ağlı'da 1, Azdavay'da 9, Bozkurt'ta 6, Cide'de 4, Çatalzeytin'de 5, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 18 ve Şenpazar'da 1 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.