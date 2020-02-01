Kastamonu'da kar nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Kastamonu'da kar nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Ağlı'da 6, Araç'ta 8, Azdavay'da 14, Çatalzeytin'de 10, Devrekani'de 15, Küre'de 2, Pınarbaşı'nda 3, Seydiler'de 5 ve Şenpazar'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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