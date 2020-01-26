Kastamonu'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karın etkili olduğu kent merkezinde 5, ilçelerden Ağlı'da 3, Azdavay'da 20, Cide'de 5, Çatalzeytin'de 1, Daday'da 12, Devrekani'de 2, İnebolu'da 7, Küre, Pınarbaşı ve Seydiler'de 4'er, Şenpazar'da 3, Taşköprü'de 2, Tosya'da ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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