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Kastamonu'da kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hasta için ekipler seferber oldu

03.02.2022 11:40
Kastamonu'da kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hasta için ekipler seferber oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde solunum rahatsızlığı yaşayan hasta, sağlık ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde solunum rahatsızlığı yaşayan hasta, sağlık ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Dere köyünde yaşayan Hamdi Karaçam'ın rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulundu.

Sağlık ekipleri, kar nedeniyle belirli bir noktadan sonra ilerlemekte güçlük yaşadı. Bunun üzerine Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazi aracıyla hastanın evine ulaştı.

Evinden alınan ve daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, hastaneye götürüldü.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, Karaçam, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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