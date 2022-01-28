Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Salcıoğlu köyü Oluklu Mahallesi'nde oturan ve yaşlılığa bağlı sorunları bulunan 70 yaşındaki Şefika Eren'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Yoğun kar nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekiplerine haber verildi.
İş makinesi operatörü Seyfi Kaya ve Yasin Siviş, yaklaşık 4 saat süren mücadele sonucu köye ulaştı.
Buradan ambulansa taşınan Eren, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya iş makinesiyle ulaşıldı - Son Dakika