Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 423 köy yolu açıldı - Son Dakika

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 441 köy yolundan 423'ü ulaşıma açıldı.

Kentte 3 Mart'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 19 ilçede toplam 441 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu köy yollarından 423'ü ulaşıma açıldı.

Araç'ta 3, Azdavay, Şenpazar ve Taşköprü'de birer, İnebolu ve Küre'de altışar olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.