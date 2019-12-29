Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı

6 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köyden 36'sının yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı, System.String[]

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köyden 36'sının yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.


Kar yağışı nedeniyle merkezde 50, Bozkurt'ta 4, İnebolu'da 1 ve İhsangazi'de 5 olmak üzere kapanan 60 köy yolunun 36'sı ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 19, İhsangazi'de 5 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İhsangazi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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