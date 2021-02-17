Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekiplerine UMKE de destek verdi. Ekipler Egri'yi alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

PSG, Kylian Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirledi

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz