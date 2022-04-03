Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı

03.04.2022 12:55

Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı Grup köy yolu ulaşıma kapandı, 10 köye bağlantı kesildi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Zarbana Çayı, eriyen kar suları sebebiyle taşma noktasına geldi.

Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı

Grup köy yolu ulaşıma kapandı, 10 köye bağlantı kesildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Zarbana Çayı, eriyen kar suları sebebiyle taşma noktasına geldi. Çayda suların yükselmesi neticesinde elektrik direği yıkılırken, grup köy yolu ulaşıma kapandı.

11 Ağustos 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı İnebolu ilçesinde kar suları sebebiyle Zarbana Çayı bir kez daha taştı. Çayda suların yükselmesi neticesinde 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. İnebolu'nun Çaykıyı, Hızaryanı, Çaydüzü, Şamalı, Köse, Kayaelması ve Özbaşı köyleri ile 2 köye daha ulaşım sağlanan köy grup yolu, Zarbana Çayı'nın taşması neticesinde su altında kaldı. Çayın kenarında bulunan bazı elektrik direkleri de yıkılırken, köyler elektriksiz kaldı. Bölgede dere kenarındaki bir elektrik direğinin devrilme anı cep telefonuna anbean yansıdı.

Suların yükselmesi sebebiyle yolda bazı araçlar da mahsur kaldı. Sel sularından geçemeyen bir aracı çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların yardımıyla sel sularında mahsur kalan araç kurtarıldı.

Köy yolu selden kapanınca öğrenciler dağları aşıp evlerine ulaştı

İnebolu'nun Çaydüzü köyünden Özlüce İlk ve Ortaokulu'na giden öğrenciler, Zarbana Çayı'nda suların yükselmesi sebebiyle evlerine gidemedi. Sel suları sebebiyle köy yolu ulaşıma kapanınca öğrenciler, İnebolu ilçe merkezinde bir gece misafir edildi. Öğrenciler Kayaelması köyüne kadar minibüsle götürülürken, buradan velileriyle birlikte dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek köylerine ulaştı.

Ramazan ayında köylerinde mahsur kalan vatandaşlar, bölgede kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı

YORUMLAR
500
Kar suları Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı Kar suları Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı eriyen kar suları ile yükseldi Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı eriyen kar suları ile yükseldi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 13:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement