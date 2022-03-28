Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu

28.03.2022 14:40
Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar sebebiyle heyelan meydana geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar sebebiyle heyelan meydana geldi. Üç kez aynı bölgede yaşanan heyelanlar sonrasında, ekipler yola gelen toprak yığınını temizledi.

Kastamonu'da geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrasında bölgedeki karın erimeye başlamasıyla yamaçlarda yer yer çökme ve heyelanlar yaşanıyor. İnebolu'nun Korupınar köyü grup yolunda 3 kez heyelan meydana geldi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla düşen ağaç ve toprak kütlelerini temizleyerek kapanan yolu ulaşıma açtı.

Korupınar köyünde yaşayan İbrahim Kabataş'a ait evin bahçesinde de heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle evin yolu ulaşıma kapandı. İbrahim Kabataş, heyelanın devam ettiğini belirterek kayan toprağın evlerine yaklaştığını söyledi. - KASTAMONU

Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu
Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu
Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu
Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu
Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu

YORUMLAR
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Toprak Kayması, Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da kar suları heyelana sebep oldu - Son Dakika


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