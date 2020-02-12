Kastamonu'da kar yağışı - Son Dakika
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Kastamonu'da kar yağışı

16 dakika önce

Kastamonu kent merkezi ile Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'da kar yağışı, System.String[]

Kastamonu kent merkezi ile Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.


Kar yağışı sonucu kent merkezi ve merkeze bağlı köyler beyaza büründü.

Kar, kent ulaşımında da zaman zaman aksamalara neden oldu.


Kastamonu Belediyesi ekipleri, ana cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başlarken, Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütüyor.

Tosya

İlçede kar yağışı, merkezde ve bağlı köylerde etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.


Tosya Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklardan başlayarak kar temizliği yaptı.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri de köylerle ulaşımın kesilmemesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.


Karayolları ekipleri, uluslararası D-100 kara yolunun ilçe sınırları içinden geçen bölümlerinde kar temizleme çalışmaları yaptı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunda sürücüleri yanlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyardı.


Kastamonu kent merkezi ile Tosya genelindeki tüm okullarda ise eğitime bir gün süre ile ara verilerek, kamuda çalışan engelli ve hamile personellerde idari izinli sayılmıştı.

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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