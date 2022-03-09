Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlaya kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı sonrasında Kastamonu şehir merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Kastamonu Belediyesi, Karayolları, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yol küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar yağışının gece saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.