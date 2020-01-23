Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de kar yağışı etkili oluyor.

Isırganlık, Esentepe ve Yaralıgöz güzergahı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, kar kalınlıkları Bozkurt'a bağlı Mamatlar köyünde 39, Devrekani'de ise Kuz köyü mevkisinde 36 santimetre ölçüldü.

Yağışın yoğun olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sahil şeridinde yağmur, yüksek yerlerde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.