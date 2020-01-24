Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'nu merkez ile Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de kar yağışı etkili oluyor.



Kastamonu merkezde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaşığı nedeniyle kent beyaza büründü.

Kastamonu ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yol güzergahında bulunan Isırganlık, Yaralıgöz mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Isırganlık ve Yaralıgöz mevkisindeki köylerde bulunan bazı araçların üzeri karla kapanırken, köylerde vatandaşlar traktörlerle evlerinin önünü açmaya çalıştı.

Yağışın yoğun olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.



Kastamonu merkezde ise belediye ekipleri yollarda tuzlama, kaldırımlarda küreme çalışması yaptı.