Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Kastamonu'nu merkez ile Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Kastamonu'nu merkez ile Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de kar yağışı etkili oluyor.


Kastamonu merkezde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaşığı nedeniyle kent beyaza büründü.

Kastamonu ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yol güzergahında bulunan Isırganlık, Yaralıgöz mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Isırganlık ve Yaralıgöz mevkisindeki köylerde bulunan bazı araçların üzeri karla kapanırken, köylerde vatandaşlar traktörlerle evlerinin önünü açmaya çalıştı.

Yağışın yoğun olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.


Kastamonu merkezde ise belediye ekipleri yollarda tuzlama, kaldırımlarda küreme çalışması yaptı.

Çatalzeytin, Kastamonu, Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti
Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]