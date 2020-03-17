Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Küre ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kent merkezinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaralıgöz'de kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yağışın etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

Kastamonu, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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