Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

23.12.2020 11:01
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'in yüksek rakımlı bölgeleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'in yüksek rakımlı bölgeleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Üç ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz geçidine doğru yoğunlaşıyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinden de düşüş yaşandı.

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışma yürüttü.

Ekipler, özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı rampa ve virajlı noktaları tuzladı.

Çatalzeytin, Karadeniz, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı
"Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri         
10:50
Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı         
10:11
Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü         
09:55
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü         
09:41
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:11:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei