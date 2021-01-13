Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar yağışı başladı.
Kastamonu-Araç kara yolu Diphan mevkisi ile Azdavay- Pınarbaşı yolu Suğla Yaylası'nda da kar yağışı görülüyor.
Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü.
Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışma yürüttü.
Kaynak: AA
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