Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir süredir beklenen kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine beyaza büründü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece eksi 4 dereceye düştüğü Cide ilçesinde ağaçların dallarında buz sarkıtları oluştu. İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Cide Belediyesine ekipleri de harekete geçti. Ekipler, özellikle kaldırımda biriken karları temizlemek için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda buzlanan alanlar ise özel hazırlanan ilaç ile ilaçlanıyor. Uzun zamandır kar yağışını bekleyen vatandaşlar ise, karın yağmasıyla birlikte kartopu oynadı.

Ayrıca bazı esnaflar ise, kar yağışı nedeniyle işyerlerinin önündeki biriken karları kürek yardımıyla temizlemeye çalıştı.

Bunun yanı sıra giderek etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilçede 69 köy yolunu ulaşım sağlanamıyor. Hem Karayolları ekipleri hem de Özel İdare ekipleri, yolları açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.