Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 17:29
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun sahil ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun sahil ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ilgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar yağışı etkili oluyor.

Çatalzeytin-Kastamonu kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde de yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yol, kısa sürede tekrar trafiğe açıldı.

İnebolu, Cide, Şenpazar ilçelerine ulaşımı sağlayan kara yollarında da kar yağışı devam ediyor. Abana-İnebolu kara yolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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Ilgaz Dağı, Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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