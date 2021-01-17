Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı ile Yaralıgöz geçidinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kent merkezine bağlı köylerde İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolunda da etkili olan kar yağışı, yer yer tipi şeklinde görüldü.

Arpalıkbaşı'nda başlayan ve Yaralıgöz geçidine doğru yoğunlaşan kar sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Sürücüler, lastiklerine zincir takarak yoluna devam edebildi.

Karayolları 152. Şube Şefliği'ne bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri de yol hattındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yolda kalan sürücülere yardım eden ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Öte yandan, kara yolunu kullanan bazı sürücüler, güzergahta gördükleri sokak hayvanlarına yiyecek takviyesinde bulundu.

Rüzgar etkili oluyor

Bu arada, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

İlçenin sahil şeridinin bir bölümü, dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınlarıyla doldu.

Dalgalar, balıkçı barınağının mendireklerinden aştı.