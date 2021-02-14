Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor - Son Dakika

Ekipler, etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık bakımevindeki karla mücadele ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi etkisi altına aldı. Bozkurt ve Çatalzeytin 'i il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgeleri de beyaz örtüye büründü.

Kastamonu 'nun Abana ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

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