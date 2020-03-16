Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da kar yağışının oluşturduğu güzellik drone ile görüntülendi - Son Dakika
Kastamonu'da kar yağışının oluşturduğu güzellik drone ile görüntülendi
6 saat önce
Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:46 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun kenarındaki ormanlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.
Zaman zaman sis ile bütünleşen manzaralar kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Drone ile havadan görüntülenen manzaralar, seyrine doyum olmayan güzellikleri gözler önüne serdi.
Son Dakika Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı