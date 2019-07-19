Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da karaca şehir merkezine indi
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da karaca şehir merkezine indi

1 saat önce

Kastamonu'da şehir merkezine inen bir karaca, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu'da karaca şehir merkezine indi, System.String[]
Kastamonu'da şehir merkezine inen bir karaca, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yolunu şaşırdığı düşünülen karaca, şehir merkezindeki Karaçomak Çayı yatağından İnönü Mahallesi'ne kadar gitti.
Çay içinde karacayı gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Vatandaşları gören karaca, bölgeden uzaklaştı.
Karacayı görenlerden Tayfun Yazıcı, AA muhabirine, şehrin ortası sayılabilecek bir yerde böyle bir hayvanı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.
Arkadaşları ile kaldırımda yürürken karacayı gördüklerini belirten Yazıcı, "Hemen milli parklar yetkililerini arayarak durumu bildirdik. Ardından cep telefonuyla görüntüsünü çekmeye başladık. Karaca daha sonra bölgeden uzaklaştı." dedi.
O anı ölümsüzleştirmek istediklerini dile getiren Yazıcı, "İnsan şehir merkezinde böyle bir görüntüyü belki hayatında bir kez görür. O nedenle görüntüleyip herkese göstermemiz gerektiğini düşündük." diye konuştu.
İnönü mahallesi, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da korkunç olay! 22 yaşındaki gencin cansız bedenini kaldırımda buldular (Özel) Ceset çıkan binada vatandaşların koku çilesi devam ediyor Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:30:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da karaca şehir merkezine indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]