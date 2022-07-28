Edinilen bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde Karaçomak Deresi kenarında bulunan korkuluklarda bir yılan gören vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşlardan bazıları ise yılanı görüntülemek için telefonlarına davrandı. Bir süre korkuluklarda ilerleyen yılan, çöp kovasının içerisine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı alarak ormanlık alana bıraktı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Cebrail, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı - Son Dakika

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