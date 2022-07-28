Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı - Son Dakika
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Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı

28.07.2022 18:10
Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı

Kastamonu'da Karaçomak Deresi kenarında korkuluklarda görülen yılan paniğe yol açtı.

Kastamonu'da Karaçomak Deresi kenarında korkuluklarda görülen yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ormanlık alana bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde Karaçomak Deresi kenarında bulunan korkuluklarda bir yılan gören vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşlardan bazıları ise yılanı görüntülemek için telefonlarına davrandı. Bir süre korkuluklarda ilerleyen yılan, çöp kovasının içerisine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı alarak ormanlık alana bıraktı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Cebrail, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı - Son Dakika

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